Селфи рыжего «Иванушки» с Бали испугало его поклонников

Подписчики певца заметили, что с его типом кожи вредно до такой степени обгорать. Нашлись и такие, кого и вовсе испугал снимок артиста перед сном. Другая часть комментаторов отметила молодой вид Григорьева-Апполлнова и грустные глаза: «Ну как так можно молодо выглядеть?» — задались вопросом пользователи соцсетей. При этом не обошлось без шуточек и иронии: «Теперь не только рыжий, но еще и красный!».