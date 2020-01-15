15 января 2020, 11:52
Селфи рыжего «Иванушки» с Бали испугало его поклонников
Один из участников поп-группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов выложил на своей странице в Instagram снимок, сделанный во время отдыха на индонезийском острове Бали. Поклонников испугало обгоревшее лицо артиста, передает РИА ФАН.
Подписчики певца заметили, что с его типом кожи вредно до такой степени обгорать. Нашлись и такие, кого и вовсе испугал снимок артиста перед сном. Другая часть комментаторов отметила молодой вид Григорьева-Апполлнова и грустные глаза: «Ну как так можно молодо выглядеть?» — задались вопросом пользователи соцсетей. При этом не обошлось без шуточек и иронии: «Теперь не только рыжий, но еще и красный!».