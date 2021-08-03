Селезнева поддержала Меньшикова в скандале с увольнениями актеров театра Ермоловой

Актриса Наталья Селезнева поддержала руководителя театра имени Ермоловой Олега Меньшикова, который принял решение об увольнении части труппы, передал сайт kp.ru.

Актриса рассказала, что бывший руководитель театра, ее супруг Владимир Андреев, видел в Меньшикове своего преемника. Андреев уговаривал актера занять пост на протяжении двух лет. Селезнева заявила, что ее супруг относился к молодому руководителю как к собственному сыну и поддерживал его эксперименты. Кроме того, она заявила, что солидарна с Меньшиковым касательно вопроса об увольнениях актеров.

«Меньшиков правильно делает, что выгоняет людей, которые приходят в театр только получать зарплату», — заявила Селезнева.

По ее словам, не нужно работать с артистами, которые ему не нравятся. Актриса призналась, что сама не испытывала симпатии к уволенным.

«Если ему не нравятся актрисы, которые работали у Андреева, почему он должен с ними работать? Знаете… эти актрисы и мне никогда не нравились», — заявила она.

Ранее стало известно, что под сокращение попали более 20 артистов. Возраст большинства из них — 40-50 лет.