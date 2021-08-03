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    03 августа 2021, 19:06

    Селезнева поддержала Меньшикова в скандале с увольнениями актеров театра Ермоловой

    Арина Бобкова

    Актриса Наталья Селезнева поддержала руководителя театра имени Ермоловой Олега Меньшикова, который принял решение об увольнении части труппы, передал сайт kp.ru.

    Селезнева поддержала Меньшикова в скандале с увольнениями актеров театра Ермоловой

    Актриса рассказала, что бывший руководитель театра, ее супруг Владимир Андреев, видел в Меньшикове своего преемника. Андреев уговаривал актера занять пост на протяжении двух лет. Селезнева заявила, что ее супруг относился к молодому руководителю как к собственному сыну и поддерживал его эксперименты. Кроме того, она заявила, что солидарна с Меньшиковым касательно вопроса об увольнениях актеров.

    «Меньшиков правильно делает, что выгоняет людей, которые приходят в театр только получать зарплату», — заявила Селезнева.

    По ее словам, не нужно работать с артистами, которые ему не нравятся. Актриса призналась, что сама не испытывала симпатии к уволенным.

    «Если ему не нравятся актрисы, которые работали у Андреева, почему он должен с ними работать? Знаете… эти актрисы и мне никогда не нравились», — заявила она.

    Ранее стало известно, что под сокращение попали более 20 артистов. Возраст большинства из них — 40-50 лет.