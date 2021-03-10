Селена Гомес завершит карьеру после нового альбома

Певица Селена Гомес рассказала, что планирует завершить карьеру. Об этом сообщила НСН со ссылкой на зарубежные СМИ.

Гомес считает, что никто не воспринимает ее всерьез, несмотря на то, что ее работы возглавляли американские хит-парады.

Певица рассказала, что планирует записать еще один альбом, а потом завершить карьеру. Она хочет посвятить себя кино.

Ранее певицу из Лондона Адель назвали самой продаваемой исполнительницей ХХI века в Великобритании.

Артистка возглавила чарт Британской ассоциации производителей фонограмм (BPI). Благодаря этому она обошла Пинк, Рианну, Мадонну, Дайдо и Эми Уайнхаус. Второй альбом исполнительницы «21» также считается самым успешным альбомом, который выпустила женщина за последние 20 лет. В стране продано более шести миллионов копий этого релиза.

Адель — лауреат 15 премий Grammy, а также Brit Awards, American Music Awards. Песня Skyfall — саундтрек к картине бондианы «007: Координаты „Скайфолл“» — в ее исполнении завоевала награды «Оскар» и «Золотой глобус». Певицу не раз включали в списки лучших артистов года, а также величайших женщин в музыкальной индустрии.