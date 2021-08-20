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    20 августа 2021, 15:40

    Селена Гомес рассказала об отказе от соцсетей после череды болезней

    Оксана Лавнюженко

    В преддверии выхода нового сериала «Убийства в одном здании» американская актриса Селена Гомес дала откровенное интервью о своем теперешнем самочувствии после череды болезней, а также рассказала об отказе от социальных сетей. Об этом рассказал сайт «Дни.ру».

    Селена Гомес рассказала об отказе от соцсетей после череды болезней

    Знаменитость призналась, что многочисленные проблемы со здоровьем заставили ее посмотреть на мир иначе и подтолкнули к переменам. Например, Селена полностью отказалась от социальных сетей.

    «Моя волчанка, трансплантация почки, химиотерапия, психическое заболевание… все это, честно говоря, должно было меня выбить из колеи. Каждый раз, когда я через что-то проходила, думала: «Что в этот раз? С чем мне еще придется иметь дело? " — рассказала Гомес.

    Четыре года назад Instagram актрисы был признан самым популярным. Однако из-за частых негативных комментариев в свой адрес Гомес решила нанять помощника и уйти из соцсетей. Случилось это в 2017 году. С тех пор актриса присылает ассистенту фото и цитаты для публикации, которые тот размещает от ее имени.

    Гомес отметила, что такое решение позитивно сказалось на ее психическом состоянии. Кроме того, у актрисы освободилась масса времени для творчества и общения с близкими.