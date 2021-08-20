Селена Гомес рассказала об отказе от соцсетей после череды болезней

В преддверии выхода нового сериала «Убийства в одном здании» американская актриса Селена Гомес дала откровенное интервью о своем теперешнем самочувствии после череды болезней, а также рассказала об отказе от социальных сетей. Об этом рассказал сайт «Дни.ру».

Знаменитость призналась, что многочисленные проблемы со здоровьем заставили ее посмотреть на мир иначе и подтолкнули к переменам. Например, Селена полностью отказалась от социальных сетей.

«Моя волчанка, трансплантация почки, химиотерапия, психическое заболевание… все это, честно говоря, должно было меня выбить из колеи. Каждый раз, когда я через что-то проходила, думала: «Что в этот раз? С чем мне еще придется иметь дело? " — рассказала Гомес.

Четыре года назад Instagram актрисы был признан самым популярным. Однако из-за частых негативных комментариев в свой адрес Гомес решила нанять помощника и уйти из соцсетей. Случилось это в 2017 году. С тех пор актриса присылает ассистенту фото и цитаты для публикации, которые тот размещает от ее имени.

Гомес отметила, что такое решение позитивно сказалось на ее психическом состоянии. Кроме того, у актрисы освободилась масса времени для творчества и общения с близкими.