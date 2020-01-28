Селена Гомес рассказала о насилии Бибера в отношениях

Популярная исполнительница рассказала, что Бибер издевался над ней на протяжении нескольких лет. Речь идет не о физическом, а эмоциональном насилии. Это настолько измотало Гомес, что она решилась на расставание с жестоким возлюбленным.

На протяжении последних нескольких лет Селена Гомес не состоит в отношениях. Она до сих пор работает над тем, чтобы оправиться от прошлых, которые едва не разрушили ее жизнь.

«Я чувствую, что была жертвой насилия… Понимая, что я не хочу провести остаток своей жизни, обсуждая это, хочу сказать: я горжусь тем, что чувствую себя сильнее, чем когда-либо, ведь я нашла способ просто идти дальше», —рассказала певица.

Девушка очень тяжело переживала расставание. Тем временем Бибер нашел новую пассию уже спустя два месяца. Ею стала Хейли Болдуин, дочь актера Алека Болдуина. Спустя некоторое время пара поженилась.