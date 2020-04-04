Селена Гомес призналась в своем биполярном расстройстве

Американская певица Селена Гомес рассказала о том, что ей поставили диагноз биполярное расстройство. Ее поклонники объяснили этим все ее странности и обвинили во всем бывшего парня Гомес — Джастина Бибера.

В пятницу, 3 апреля, 27-летняя исполнительница Селена Гомес провела прямой эфир вместе с певицей Майли Сайрус в Instagram. В нем она рассказала, что диагноз ей поставили не сразу, хоть она обращалась к одним из лучших врачей США.

«Говорить о своем психическом здоровье не принято — принято выглядеть крутым. Я вижу, как в детях, подростках и молодых взрослых копится злость, потому что они хотят обсудить это», — отметила Селена.

Сейчас она готова признаться, чтобы бороться с предрассудками о людях с психическими заболеваниями, дать им возможность говорить об этом, не чувствовать себя ущербными и не бояться.

«Когда я была маленькой, я боялась грозы, и мама купила мне много книжек про грозы. Она сказала, что чем больше я буду знать о них, тем меньше буду бояться. Так и вышло», — рассказала певица.

Фанаты ее поддержали и сказали, что ее признание сделает жизнь многих чуть легче. Кто-то обвинил в проблемах Селены ее экс-бойфренда, Джастина Бибера. Ранее певица призналась, что их отношения были абъюзивными, и она испытывала ментальное насилие с его стороны.