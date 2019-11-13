Селена Гомес пожаловалась на травлю из-за фигуры

По словам Селены Гомес, ее вес увеличился из-за длительных проблем со здоровьем. Тяжелые заболевания и прием препаратов стали причиной лишних килограммов. Она также добавила, что ее фигура ежемесячно меняется, но с этим трудно бороться.

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Певица рассказала, что негативные комментарии в социальных сетях часто расстраивают ее, но, в целом, она счастлива. Так, Гомес решила не показывать происходящее в ее жизни в соцсетях.

«Я не хочу показывать себя всем и слышать, что они говорят об этом», — пояснила Селена Гомес.

Звезда учится прощать «людей, которые причиняют ей большую боль», «понимать их и сочувствовать им».

Ранее Селену Гомес признали самым популярным человеком в Instagram. Она набрала больше всего лайков от реальных пользователей.