«Сел и начал мычать»: зрительница рассказала о выступлении пьяного Глеба Самойлова

Рок-музыкант Глеб Самойлов появился пьяным на концерте во Владимирской области. Одна из поклонниц засняла поведение артиста на видео. По ее словам, исполнителя вывели со сцены охранники.

«Охрана его вывела. Музыканты стояли в адекватном состоянии, а он был нет. <…> Он сел и начал мычать», — поделилась с «360» Ирина Кузнецова.

Она добавила, что всего Самойлов провел на сцене не больше 10 минут. Музыкант попытался исполнить две песни. Для сравнения, Елка выступала на протяжении 2,5 часа. Как отметила Кузнецова, зрители сразу же заметили странное поведение исполнителя и стали кричать, что он пьян.

«Я приехала послушать „Агату Кристи“. Хотелось какого-то экшена, интересно было. Мне, на самом деле, было очень неприятно. Я считаю, что это неуважение к публике и своим фанатам», — заключила женщина.

Ранее она опубликовала в соцсети ролик с выступления Самойлова. На кадрах экс-лидера группы «Агата Кристи» придерживали на сцене за руку. В какой-то момент исполнитель сел на подмостки, продолжив петь.