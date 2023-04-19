Знаменитости 19 апреля 2023, 21:30 «Сейчас не время». Пранкеры Вован и Лексус объяснили, почему не разыгрывают российских политиков Пранкеры Вован и Лексус заявили, что сейчас не время разыгрывать российских политиков «ВКонтакте»

Читать 360tv в

Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в рамках шоу «Так сказать» рассказали, почему не звонят с розыгрышами российским политикам. Пранкеры отметили, что «сейчас не тот период», страна находится в сложном и исторически важном этапе.

«Сейчас, наверное, не тот период, когда стоит на них (отечественных политиках — прим. ред.) концентрироваться, потому что у России и так проблем достаточно. Во-вторых, мы больше интересуемся какими-то мировыми событиями», — заявили пранкеры.

Реклама

Вован и Лексус заявили, что сейчас в сфере их интересов в приоритете международная политика, и они «переросли» российскую повестку.

В одном из розыгрышей пранкеры выдали себя за бывшего президента Украины Петра Порошенко и позвонили экс-министру иностранных дел Великобритании Уильяму Хейгу. Британский политик признался, что Запад смог «добиться успеха и сменить власть извне в более слабых и меньших странах», но в России это сделать невозможно.