Народный артист России Владимир Машков после презентации в Крыму нового глобального проекта — Университета креативных индустрий, — рассказал журналистам kp.ru, почему российскую культуру отменить не получится.

По словам артиста, у западных стран нет рычагов, чтобы полностью «отменить» русских.

«Мудрость в человека заключается в том, на что обращать внимание, а на что нет. Само слово „запрет“ долгое время было в нашей стране. Я жил в Советском Союзе, учился в Советском Союзе. Мне очень нравится Советский Союз. Там были некие издержки существования человека. А сейчас мы живем в уникальной, абсолютно невероятной, развивающейся стране. Которая наконец поднимает голову после многих десятилетий унижения. Мы сильные, умные, талантливые люди. Отменить нас нельзя, более того, это не приведет ни к чему. И даже нет рычагов, с помощью которых это можно было сделать», — сказал он.

Машков добавил, что западных санкций лично на себе он не ощутил.

«Я абсолютно убежден, что время санкций закончится и многие увидят ужас от ими содеянного, от разрушения наших многонациональных связей, связей между народами. Политические решения некоторых стран приведут к аду. Это ад в душе, в сознании», — заключил артист.