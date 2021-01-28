«Сегодня, только что». Директор Театра имени Вахтангова подтвердил смерть Ланового

Директор Театра имени Вахтангова подтвердил «360» смерть актера Василия Ланового. По словам Кирилла Крока, причиной стал коронавирус.

«Он умер, да. Сегодня, только что. Причина — коронавирус», — заявил собеседник «360».

О болезни Василия Ланового стало известно 2 января. Вместе с ним COVID-19 заболела жена артиста Ирина Купченко. Его самого госпитализировали.

Спустя несколько дней директор концертной программы актера Антонина Журавлева заявила, что Лановой пошел на поправку. Возмущался, что его не пускают гулять. 86-летнему народному артисту диагностировали поражение легких — 5%.

16 января Василию Лановому исполнилось 87 лет. День рождения он отметил в больнице. Врачи планировали выписать народного артиста 20 января.

Днем 28 января Ланового перевели в реанимацию. СМИ писали, что его подключили к ИВЛ. Друг артиста Евгений Герасимов заявил об «очень тяжелом» состоянии актера. Вечером появилась информация о том, что Лановой пережил клиническую смерть. В театре имени Вахтангова не стали это подтверждать.