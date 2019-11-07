  • Седокова выступила в подземном переходе

    07 ноября 2019, 15:45

    Ольга Ситникова

    Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова спела в подземном переходе в Москве, сообщил сайт «Утро.ру».

    На личной странице в Instagram певица опубликовала несколько видеозаписей с выступления в подземном переходе. На одном из видеороликов участница проекта «Песни» Регина Рахимова помогает распутать провода и выставляет аппаратуру для выступления.

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    «Почему мы сегодня в переходе, как ты думаешь?», — спросила Анна Седокова в видео.

    «У нас сегодня концерт сольный», — заявила в ответ Регина Рахимова.

    В другом видео Седокова снимает себя в переходе. Певица одета в ярко-розовую олимпийку. «Не ожидали?» — спросила она у подписчиков.

    Артистки, одетые в яркие костюмы, исполняют песни дуэтом на центральной улице в Москве. Видео их выступления появилось в социальных сетях. На роликах прохожие удивляются поведению звезд.

    Ранее российская певица Анна Седокова призналась в Instаgrаm, что страдает кожным заболеванием. У артистки развилась крапивница, из-за чего девушка постоянно испытывала зуд. Говорить о своей болезни сначала она не хотела.