Седокова выступила в подземном переходе

На личной странице в Instagram певица опубликовала несколько видеозаписей с выступления в подземном переходе. На одном из видеороликов участница проекта «Песни» Регина Рахимова помогает распутать провода и выставляет аппаратуру для выступления.

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«Почему мы сегодня в переходе, как ты думаешь?», — спросила Анна Седокова в видео.

«У нас сегодня концерт сольный», — заявила в ответ Регина Рахимова.



В другом видео Седокова снимает себя в переходе. Певица одета в ярко-розовую олимпийку. «Не ожидали?» — спросила она у подписчиков.

Артистки, одетые в яркие костюмы, исполняют песни дуэтом на центральной улице в Москве. Видео их выступления появилось в социальных сетях. На роликах прохожие удивляются поведению звезд.

Ранее российская певица Анна Седокова призналась в Instаgrаm, что страдает кожным заболеванием. У артистки развилась крапивница, из-за чего девушка постоянно испытывала зуд. Говорить о своей болезни сначала она не хотела.