Седокова со скандалом покинула шоу на Первом канале

Поп-певица Анна Седокова со скандалом покинула студию программы «Сегодня вечером» на Первом канале. Артистке категорически не понравился видеоролик про ее личную жизнь.

Певица к 38 годам три раза выходила замуж. Сейчас она состоит в браке с баскетболистом Янисом Тимму, который младше ее на 10 лет. На шоу показали сюжет, в котором говорилось и о ее предыдущих браках.

Артистка резко отреагировала на ролик.

«Предвзятый сюжет. В нем постоянно говорится: „Она вышла замуж и сразу развелась“. Да, кому-то повезло, и он сразу нашел единственную любовь. У меня, к сожалению, так не вышло», — заявила Седокова.

По ее словам, автор ролика клеймит женщину и осуждает ее за попытки быть счастливой.

Артистка сказала, что ей стало неудобно перед мужем. Седокова не ожидала, что руководство Первого канала заставит смотреть негативный сюжет.

«Меня завело, потому что я выслушала столько хейта. Это моя болевая точка. Это очень некрасивый сюжет. Я безумно люблю мужа. Он подарил мне счастье и тот свет, который у меня есть. Я его выстрадала», — добавила она.

После этих слов Седокова покинула студию.

Ранее певица назвала для своих подписчиц в Instagram причину, которая разрушает отношения между мужчиной и женщиной. Бывшая солистка «ВИА Гры» считает, что пара распадется, если женщина не просит у мужчины деньги.