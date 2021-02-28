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    28 февраля 2021, 16:33

    Седокова со скандалом покинула шоу на Первом канале

    Алена Макаренко

    Поп-певица Анна Седокова со скандалом покинула студию программы «Сегодня вечером» на Первом канале. Артистке категорически не понравился видеоролик про ее личную жизнь.

    Седокова со скандалом покинула шоу на Первом канале

    Певица к 38 годам три раза выходила замуж. Сейчас она состоит в браке с баскетболистом Янисом Тимму, который младше ее на 10 лет. На шоу показали сюжет, в котором говорилось и о ее предыдущих браках.

    Артистка резко отреагировала на ролик.

    «Предвзятый сюжет. В нем постоянно говорится: „Она вышла замуж и сразу развелась“. Да, кому-то повезло, и он сразу нашел единственную любовь. У меня, к сожалению, так не вышло», — заявила Седокова.

    По ее словам, автор ролика клеймит женщину и осуждает ее за попытки быть счастливой.

    Артистка сказала, что ей стало неудобно перед мужем. Седокова не ожидала, что руководство Первого канала заставит смотреть негативный сюжет.

    «Меня завело, потому что я выслушала столько хейта. Это моя болевая точка. Это очень некрасивый сюжет. Я безумно люблю мужа. Он подарил мне счастье и тот свет, который у меня есть. Я его выстрадала», — добавила она.

    После этих слов Седокова покинула студию.

    Ранее певица назвала для своих подписчиц в Instagram причину, которая разрушает отношения между мужчиной и женщиной. Бывшая солистка «ВИА Гры» считает, что пара распадется, если женщина не просит у мужчины деньги.