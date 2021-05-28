Седокова рассказала, что в детстве жила бедно

Певица Анна Седокова рассказала, что у нее было тяжелое детство. Об этом сообщила «Теленеделя».

По данным сайта «Утро.ру», она пояснила, что жила вдвоем с матерью, так как отец их бросил. Зарплаты матери не хватало, поэтому жили они довольно бедно.

Седокова вспомнила, что долгое время в семье ели только пельмени или сосиски, так как на полноценное питание денег не было. С матерью она проводила мало времени, так как та много работала и сильно уставала.

Певица уточнила, что одежды у нее было очень мало: «одно платье на десять лет и одни лосины». Она вспомнила, что мама как-то купила ей леггинсы. Седокова очень берегла их и поэтому не носила. Когда же она все-таки решилась их надеть, они оказались малы.

Также в детстве она занималась фигурным катанием. Когда ей стали малы коньки, она держала ноги на морозе перед тем, как их надевать, чтобы было не так больно.

Когда Седокова возвращалась домой под вечер, в темном подъезде часто видела лежащих на полу наркоманов.

«Проживая подобное, ты либо ломаешься и сам начинаешь пить и принимать наркотики, либо понимаешь, что ты точно не хочешь стать таким же», — заключила певица.