Седокова показала совместное с женихом фото в полуобнаженном виде

37-летняя артистка подписала кадр цитатой из фильма Дага Лаймана «Мистер и миссис Смит» с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом в главных ролях, пишет Newinform.

«Я сильная, я справлюсь. Сильным буду я, а ты будешь нежной и просто люби меня», — написала Седокова.

На снимке звезда в купальнике, а 27-летний Тимма — в плавательных шортах. Фанаты оценили образ пары и оставили большое число комплиментов под постом: «Что за нереальная красота», «Будьте всегда вместе! Идеальный союз», «Секси».

В настоящий момент влюбленные находятся в Соединенных Штатах Америки. Накануне пара посетила Нью-Йорк, а потом приехала в Майами.

Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в сентябре прошлого года. Тогда папарацци сфотографировали их на отдыхе в Турции. В тот момент спортсмен был женат. Спустя время представитель певицы объявил, что баскетболист разводится с супругой. На днях мужчина сделал предложение артистке, она ответила согласием.