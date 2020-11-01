Седокова озвучила свой гонорар за месяц

Молодой человек с зарплатой 50 тысяч рублей захотел поухаживать за музыкальной исполнительницей. Поэтому он поинтересовался, может ли попробовать завоевать сердце Седоковой при столь скромной зарплате. В ответ на его вопрос певица раскрыла собственный заработок и оценила его шансы.

«А вы уверены, что вам нужна женщина, которая зарабатывает пять миллионов?» — спросила Седокова.

По ее мнению, молодой человек почувствует себя некомфортно с такой девушкой.

Другие подписчики певицы подключились к этой переписке и начали гадать, откуда идет столько денег. Они считают, что Седокова получает миллионы благодаря «прекрасным внешним данным». Однако некоторые интернет-пользователи полагают, что украинка — просто охотница за богатыми мужчинами. Сцена же для нее — способ найти новую «жертву».

Ранее Седокова увела из семьи латвийского баскетболиста Яниса Тимму, младше ее на восемь лет. Игрок БК «Химки» бросил ради нее возлюбленную, модель Сану, и сына, которому тогда еще не исполнился год. В сентябре стало известно, что пара официально зарегистрировала отношения. Теперь Тимма воспитывает детей Седоковой — старшую дочь Алину и младшего сына Гектора. Средняя дочь певицы живет в США вместе с отцом по решению суда, напомнило информационное агентство «Невские новости».