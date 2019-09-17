«Отек очень опасен»: Анна Седокова призналась, что больна

Российская певица Анна Седокова страдает кожным заболеванием. У артистки развилась крапивница, из-за чего девушка постоянно испытывала зуд. Говорить о своей болезни сначала она не хотела.

О проблемах со здоровьем Седокова призналась в Instagram, опубликовав снимки и короткий ролик, на которых заметны пораженные участки кожи.

«Последние три недели каждое утро я просыпалась от жуткого зуда. Я открывала глаза и ощущала новую припухлость на лице», — написала Анна.

Ей пришлось прибегать к различным ухищрениям, чтобы «как-то замаскировать это» — например, носить очки, кепки и постоянно пользоваться тональным кремом. В комментариях к ее записям пользователи тем временем предполагали, что лицо у певицы опухло из-за пластических операций. Седокова предпочитала на это не реагировать.

«Не хотела говорить, но поняла, что это может поддержать тех, кто тоже страдает от этой напасти. Мы не одни, и вместе мы справимся!» — уверена артистка.

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Врачи не смогли назвать точные причины появления у Седоковой крапивницы. Известно, что это не аллергия, а проявляется болезнь на фоне нервного стресса. Причем проблема не только в красных пятнах на теле и лице.

«У меня, как сказали врачи, отекали внутренние органы. В горле был ком. Становилось тяжело дышать. Моя доктор предупредила, что отек очень опасен, и теперь, мне обязательно носить с собой в сумочке шприц и лекарство на всякий случай», — заключила Анна.