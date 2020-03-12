Седьмой сезон «Сватов» начали без Артемьевой

Съемки седьмого сезона «Сватов» начали без актрисы Людмилы Артемьевой. Это подтвердил исполнитель одной из главный ролей актер Федор Добронравов. Причина, по которой съемки проходят без исполнительницы роли Ольги Ковалевой, остается неизвестной.

«В отснятом блоке она с нами не снималась, это правда», — сказал Добронравов.

Артемьева пока никак не комментировала свое отсутствие на площадке. За нее это сделали коллеги.

Актриса Татьяна Кравченко, в частности, поведала, что Артемьева слишком «много» запросила за съемки. По словам Кравченко, аппетиты Артемьевой показались администраторам слишком завышенными. В итоге «Сваты» остались без героини Ковалевой.

По всей вероятности, уход актрисы был спонтанным. Во всяком случае, ранее она никак не заявляла о намерениях оставить рейтинговое телевизионное шоу. Как сценаристы будут выкручиваться и объяснять пропажу одной из главных героинь — пока неизвестно. Кстати, зимние планы седьмого сезона уже отсняли в Белоруссии, осталось доснять только летние эпизоды, и сезон будет готов.