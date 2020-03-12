Седьмой сезон «Сватов» начали без Артемьевой
«В отснятом блоке она с нами не снималась, это правда», — сказал Добронравов.
Артемьева пока никак не комментировала свое отсутствие на площадке. За нее это сделали коллеги.
Актриса Татьяна Кравченко, в частности, поведала, что Артемьева слишком «много» запросила за съемки. По словам Кравченко, аппетиты Артемьевой показались администраторам слишком завышенными. В итоге «Сваты» остались без героини Ковалевой.
По всей вероятности, уход актрисы был спонтанным. Во всяком случае, ранее она никак не заявляла о намерениях оставить рейтинговое телевизионное шоу. Как сценаристы будут выкручиваться и объяснять пропажу одной из главных героинь — пока неизвестно. Кстати, зимние планы седьмого сезона уже отсняли в Белоруссии, осталось доснять только летние эпизоды, и сезон будет готов.