Дана Борисова рассказала о сделанной пластической операции

Телеведущей Дане Борисовой провели пластическую операцию. Врач изменил ей ягодицы и бедра, а также довел талию и спину практически до идеальной формы.

Борисова заявила, что осталась очень довольна результатом.

«Сейчас все болит, конечно, но не так, как меня пугали. Конечно, если себя накручивать, то все восстановление может идти долго. Я же настроена оптимистично», — рассказала 45-летней знаменитость в интервью StarHit.

По словам Борисовой, практически на следующий день после операции она вышла на пятичасовую съемку на высоких каблуках. Сейчас у телеведущей проходит период реабилитации, из-за чего ее движения немного скованы, однако справляться с этим ей помогает штат гримеров и редакторов. По словам Борисовой, ей даже не понадобились обезболивающие, прописанные врачом.

Как призналась телеведущая, изначально она планировала изменить только область талии, но хирург убедил ее в том, что ей нужно преобразить и форму ягодиц.

Голливудский актер Том Круз сделал круговую подтяжку лица. Его выдала отметина на щеке, на которую обратили внимание журналисты The Sun. Омолодившегося актера сфотографировали на британском аэродроме в Даксфорде, где он проходил тренировался управлять военным истребителем для новой серии кинофраншизы «Миссия невыполнима». Слухи о том, что 59-летний Круз лег под нож хирурга ради сохранения своей внешности напугала фанатов. Часть поклонников вспомнила, что с опухшим лицом актер появлялся на бейсбольном матче в США в октябре, но тогда все сочли, что он просто набрал вес.