«Сделал и все»: Владимир Винокур привился от коронавируса

Российский артист, юморист Владимир Винокур сделал прививку от коронавирусной инфекции. Он решил оставить в секрете, какой именно препарат он выбрал, написала «Общественная служба новостей».

В России уже есть три отечественные вакцины от коронавируса. Осенью в нашей стране появятся американские препараты от Moderna и Pfizer.

Чиновники и представители шоу-бизнеса уже начали делать себе прививки отечественными вакцинами. Винокур сообщил, что тоже успел пройти эту процедуру.

«Я уже собрался и поставил себе вакцину. Какую — говорить не хочу. Я, что, рекламирую их что ли? Сделал и все», — подчеркнула знаменитость.