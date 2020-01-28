Стендапер Щербаков в интервью Дудю назвал лохами тех, кто косит от армии «в дурке»

Стендапер Алексей Щербаков в интервью Юрию Дудю рассказал о том, как относится к не служившим в армии россиянам. Его агрессия в их адрес — лишь ложное впечатление зрителей.

Юрий Дудь, пригласив в студию комика Алексея Щербакова, много времени уделил обсуждению российской армии. Юморист рассказал, что случил в ВДВ и это сильно на него повлияло. Когда Дудь поинтересовался, есть ли у его собеседника предубеждение к тем, кто не служил, получил отрицательный ответ.

«По чесноку — нет, как раз-таки для красного словца — бывает. Если ты говоришь, что специально полежал в дурке две недели, мне оформили белый билетик и вот я не служу, значит, ты какой-нибудь лох. Не потому, что не служил, а потому что подошел так к этому вопросу. Я думаю, можно было учиться, до аспирантуры дойти, до 27 лет протянуть. На самом деле у меня нет такого, что не служил — не мужик», — пояснил Щербаков.

Тогда Юрий Дудь по традиции слегка переформулировал свой вопрос: «Когда за тобой наблюдаешь, ощущение, что предубеждение есть».

Комик объяснил, что на него служба в российской армии повлияла положительно. Там много людей «ломается», но ВДВ остается испытанием характера. Щербаков согласился, что такая подготовка к превращению из парня в мужчину не имеет отношения, но сделал акцент — что она вырабатывает «чисто моральную устойчивость».