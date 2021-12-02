Харламова насмешила способность Гузеевой щелкать ртом

Рассказ ведущей шоу «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой о своей особенности рассмешил резидента Comedy Club Гарика Харламова. Он совместил высказывания Гузеевой с заставкой передачи «Удивительные люди», чем вызвал одобрение подписчиков.

Харламов опубликовал в Instаgrаm короткий смонтированный ролик, посвященный ведущей. Началом для резидент Comedy Club выбрал заставку другой программы.

«Послушайте, я Щелкунчик, потому что я челюстью могу щелкать. <…> Это всегда было моим, так сказать, козырем, изюминкой», — заявила Гузеева в эфире своего шоу.

Следующим кадром Харламов выдал яркие эмоции ведущего «Удивительных людей» Евгения Папунаишвили, а завершил все аплодисментами из зрительного зала.

В комментариях заметили, что успели соскучиться по шуткам о Ларисе Гузеевой. Подписчики отметили, что «было бы интересно, если бы рот обратно не закрылся». Кто-то вспомнил о возможности издавать интересные звуки другими частями тела.

«А еще подмышкой так — оп, и оркестр получится», — написали в Сети.

Харламов уже не раз подшучивал над Гузеевой. Комик называл ведущую своей музой, признавался ей в любви и публиковал запоминающиеся фрагменты из «Давай поженимся!» в своем аккаунте.