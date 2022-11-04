«Щедрый подарок». Галкин помог Пугачевой и детям получить гражданство Израиля | 360°

Знаменитости 04 ноября 2022, 11:21 «Щедрый подарок». Галкин помог Пугачевой и детям получить гражданство Израиля РИА "Новости"

Читать 360tv в

Юморист Максим Галкин* первым получил гражданство Израиля. Это помогло легализоваться его супруге Алле Пугачевой и их детям Лизе и Гарри благодаря программе воссоединения семей, сообщил сайт kp.ru.

«Всегда считалось, что Алла Борисовна помогла молодому мужу, но на этот раз он сделал ей щедрый подарок», — рассказал юрист Андрей Алешин.

Реклама

По данным ИА Nation News, израильский паспорт дает право на поездки в другие страны без виз. В Европе по нему можно находиться до 90 дней, не оформляя дополнительных документов.

Реклама

При этом Израиль не запрещает иметь двойное гражданство, поэтому отказываться от российского семье не придется, уточнил Алешин.

Кроме того, им, как репатриантам, государство будет выплачивать ежемесячное пособие в течение первого полугодия. Сумма выплат на всю семью за это время составит около миллиона рублей, заключил юрист.

* признан иностранным агентом в РФ.