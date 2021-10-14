14 октября 2021, 04:27
Виктория Бекхэм назвала секрет своего счастливого брака
Певица Бэкхем назвала супружескую мудрость секретом своего удачног обрака
Бывшая вокалистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм рассказала, в чем секрет ее счастливого брака с футболистом Дэвидом Бекхэмом. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Она назвала причиной этого «супружескую мудрость».
«Мы всегда очень поддерживали друг друга. Нам всегда было весело, а он просто замечательный отец и муж», — поделилась Бэкхем.
Ранее она отравилась ртутью, соблюдая диету. Певица почувствовала себя и плохо и сдала анализы, которые показали, что в ее крови содержится слишком много ртути. Виктория призналась, что последнее время сидела на диете и ела преимущественно мясо рыбы-меч и тунца.