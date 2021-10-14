Виктория Бекхэм назвала секрет своего счастливого брака

Бывшая вокалистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм рассказала, в чем секрет ее счастливого брака с футболистом Дэвидом Бекхэмом. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Она назвала причиной этого «супружескую мудрость».

«Мы всегда очень поддерживали друг друга. Нам всегда было весело, а он просто замечательный отец и муж», — поделилась Бэкхем.

Ранее она отравилась ртутью, соблюдая диету. Певица почувствовала себя и плохо и сдала анализы, которые показали, что в ее крови содержится слишком много ртути. Виктория призналась, что последнее время сидела на диете и ела преимущественно мясо рыбы-меч и тунца.