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    14 октября 2021, 04:27

    Виктория Бекхэм назвала секрет своего счастливого брака

    Певица Бэкхем назвала супружескую мудрость секретом своего удачног обрака

    Дарья Морозова

    Бывшая вокалистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм рассказала, в чем секрет ее счастливого брака с футболистом Дэвидом Бекхэмом. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Виктория Бекхэм назвала секрет своего счастливого брака

    Она назвала причиной этого «супружескую мудрость».

    «Мы всегда очень поддерживали друг друга. Нам всегда было весело, а он просто замечательный отец и муж», — поделилась Бэкхем.

    Ранее она отравилась ртутью, соблюдая диету. Певица почувствовала себя и плохо и сдала анализы, которые показали, что в ее крови содержится слишком много ртути. Виктория призналась, что последнее время сидела на диете и ела преимущественно мясо рыбы-меч и тунца.