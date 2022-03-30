«Счастлив дружить и творить с тобой!» Агутин поздравил Преснякова с днем рождения

Певец и композитор Леонид Агутин поздравил своего коллегу и друга Владимира Преснякова с 54-м днем рождения. В своем обращении к музыканту он отметил, что счастлив творить вместе с ним, написала Teleprogramma.pro.

«Вовка, Володь, друг мой дорогой, с днем рождения! Счастлив дружить и творить с тобой!» — написал Агутин в социальных сетях.

Несмотря на то, что сейчас песенное искусство вряд ли является самым необходимым, Агутин надеется, что совместный трек с Пресняковым «ДНК» все-таки выйдет в свет, сообщило РИА ФАН.

Агутин также пожелал своему другу и коллеге счастья и здоровья.