Знаменитости 08 мая 2023, 15:50 СБУ заочно обвинила Машкова в посягательстве на территориальную целостность Украины СБУ заочно предъявила обвинения актеру Владимиру Машкову по трем статьям РИА «Новости»

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Российского актера, режиссера и художественного руководителя Московского театра Олега Табакова Владимира Машкова заподозрили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Всего СБУ предъявила артисту обвинения по трем статьям, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

Украинские силовики уточнили, что Машков стал фигурантом уголовного дела якобы на основании собранных доказательств.

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Ему также вменили оправдание и признание правомерной «вооруженной агрессии России против Украины» и нарушение порядка въезда и выезда на «временно оккупированную» территорию страны.

В СБУ подчеркнули, что Машков после начала спецоперации неоднократно и публично поддерживал российских военных, причем делал это на массовых мероприятиях с участием президента России Владимира Путина.

В соцсетях, по мнению украинской спецслужбы, актер «регулярно героизирует» российские силы. Кроме того, СБУ не понравилось, что Машков в интервью неоднократно призывал к вхождению Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав России, а также «незаконно» приезжал в Крым. На полуострове, отметили в ведомстве, он участвовал в пропагандистских мероприятиях.

Машков, по мнению украинских силовиков, входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства РФ. СБУ пообещала, что привлечет актера к ответственности.