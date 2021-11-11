СБУ назвала причину, по которой Галкину запретили въезд на Украину

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин попал в список лиц, которые угрожаю национальной безопасности Украины из-за создания предпосылок для нарушения территориальной целостности» Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ изданию APnews.

«Основанием для внесения иностранца в указанный список являются достаточные данные о его деятельности в ущерб национальным интересам Украины, в частности, деятельность, направленная на провоцирование сепаратистских настроений, создание предпосылок для нарушения территориальной целостности нашего государства, поддержку временной оккупации части территории Украины государством-агрессором», — сказано в ответе СБУ.

Ране стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украины по требованию службы безопасности Украины (СБУ) внесло Максима Галкина в список лиц, которые угрожают национальной безопасности страны.

В начале ноябре 2021 года Галкин, по сообщениям украинских СМИ, якобы унизил мову в очередном выпуске своего YоuТubе-шоу «Музыкалити».

Это ведомство в августе 2015 года опубликовал черный список деятель культуры, которые угрожают нацбезопасности Украины. В нем оказались певцы Олег Газманов, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Валерия, Юлия Чичерина и другие.