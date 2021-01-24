Сбросивший вес Максим Фадеев пригрозил судом диетологу за клевету

Ковальков рассказал, что резкое похудение могло привести к серьезным последствиям для организма, таким как опускание почек, тромбоэмболия легочной артерии и выпадение волос. Он не исключил, что Фадеев перенес операцию по установке кольца в пищеводе или удалению части желудка.

По словам диетолога, известные люди так поступают, чтобы после пропагандировать свой метод похудения.

Фадеев по пунктам опроверг заявления врача. Он подчеркнул, что никакой диеты он не разрабатывал. Единственное, о чем он говорил, что пил по 700 граммов теплой воды каждое утро, но никаких других подробностей не сообщал.

«Я похудел на 112 килограммов за 1,4 года. С перерывами в месяц или два. Худел по своему ощущению и интуиции и на основании накопленных знаний о медицине. Полностью слушал и слышал свой организм и никогда не насиловал его. Выработал систему, которую сейчас тестирую», — говорится в подписи к видео.

В своем ролике Фадеев опубликовал комментарий певицы Лолиты, которая пожаловалась на заявление Ковалькова, заявившего, что исполнительница сбросила вес после липосакции.

«Я никогда не являлась клиенткой доктора и не буду. Человек никогда не видел мою медицинскую карту и утверждает, что я его клиентка», — отметила Лолита.

Фадеев подчеркнул, что диетолог нарушил врачебную этику, а своими выступлениями наговорил себе на приличный срок. Он предложил Ковалькову выбор: принести извинения или доказать свои слова в суде.

В конце июня прошлого года Максим Фадеев опубликовал фотографию с результатами своего похудения. На снимке он влез в одну штанину своих брюк. Тогда же продюсер рассказал, что он стал пить больше воды и заниматься на беговой дорожке. По его словам, тренировки даются ему нелегко, но останавливаться он не собирается.