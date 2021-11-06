Сборная России по футболу обратилась к Oxxxymiron с просьбой

Сборная России по футболу обратилась к Oxxxymiron, попросив его не выпускать новый альбом в дни отборочных матчей ЧМ-2022. Комментарий появился под видео на песню «Цунами» на YоuТubе-канале артиста.

«Мирон Янович, у нас игры 11 и 14 ноября. Сможете в эти даты не релизить альбом?» — говорится в комментарии, оставленном с официального аккаунта национальной команды.

Oxxxymiron 1 ноября триумфально вернулся в рэп-игру и выпустил новый клип «Кто убил Марка?», на последних секундах которого была показана, вероятно, обложка долгожданного третьего альбома исполнителя под названием «Смутное время». Поклонники надеялись, что релиз состоится в пятницу, но вместо этого 5 ноября Oxxxymiron представил еще один новый трек «Цунами», записанный на музыку тверской рок-группы «Пионерлагерь Пыльная Радуга».

Российская сборная по футболу на следующей неделе готовится к двум отборочным матчам на чемпионат мира по футболу. Матч с Кипром пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге, 14 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с Хорватией в Сплите.