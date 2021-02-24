Сбившая пешехода финалистка шоу «Холостяк» впервые поделилась переживаниями

Финалистка шоу «Холостяк» Виктория Короткова впервые рассказала о своих переживаниях из-за смертельного ДТП, которое произошло на Кутузовском проспекте в Москве в октябре 2020 года. Она пообщалась с журналом Tatler.

Модель призналась, что после аварии «жила в аду», не выходила из дома, не могла спать и есть. Короткова рассказала, что она засыпала не больше чем на 20 минут, потому что ей снилась авария и она снова просыпалась, «как будто от удара». После трагического ДТП она долго не могла появляться на публике и почти все время проводила дома в окружении родных.

«По кирпичику выкладываю себя заново, пытаюсь что-то наладить. Мне не стало по щелчку хорошо, не получилось в момент вернуться и жить старой жизнью», — пожаловалась девушка.

Короткова сказала, что после произошедшего больше не может садиться за руль и ездит с водителем. По ее словам, когда она проезжала место аварии, то закрывала глаза.

Модель за рулем Gelandewagen осенью 2020 года сбила на Кутузовском проспекте пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Мужчину откинуло на проезжую часть, где на него наехал другой автомобиль, в результате от полученных травм он скончался на месте.