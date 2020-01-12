«Сбили на пути в салон»: Литвинова раскрыла подробности аварии в центре Москвы

«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку…», — процитировала Литвинова известное стихотворение Бродского в начале своего поста.

Она уточнила, что с ней уже все хорошо. Рану подбородка, которую она получила в результате столкновения, уже зашил доктор.

«Меня сбили на пути в салон после пробежки — я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ», — написала актриса и уточнила, что все произошло на пешеходном переходе. По ее словам, девушка, которая была за рулем машины не собиралась останавливаться, несмотря на то, что прекрасно видела пешехода.

«Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулем „Как Вам не стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня день рождения“», — подытожила Литвинова.

Как сообщил сайт «Утро.ру», автомобилистка, сбившая актрису на переходе, заявила в полиции, что Рената Литвинова находилась в состоянии алкогольного опьянения. Актриса находилась в центре Москвы и переходила дорогу в районе McDonald’s, когда она оказалась под колесами автомобиля.

Ранее ЦОДД выпустил социальную рекламу с призывом к москвичам, переходить дорогу только по пешеходным переходам.