Знаменитости 16 декабря 2023, 02:33 Сбежавший из России Панин попросил у поклонников денег на дорогую жизнь в США mk.ru: актер Панин попросил денег, потому что в США все дорого РИА «Новости»

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Актер Алексей Панин*, сбежавший из России после начала СВО сперва в Испанию, а потом в США, признался, что за границей жить дорого и попросил у поклонников финансовой помощи. Об этом написало издание mk.ru.

После переезда в США фанаты спрашивали Панина*, на что он планирует жить. На что получили ответ, что актер собирается заниматься «любимым делом».

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Панин в видеообращении к поклонникам расписал, какие грандиозные проекты планирует осуществить совместно с режиссером Александром Атанесяном. В конце сообщения артист признал, что жить в США очень дорого и попросил у поклонников финансовой поддержки.

«В Америке все дорого, поэтому если у кого есть желание помочь, вам по карману это особо не ударит», — заявил Панин*.

Ранее Панину* предрекли «ужасное будущее». Журналист Отар Кушанашвили выразил уверенность, что артист является алкоголиком и именно эта зависимость негативно отразилась на его жизни.

* Алексей Панин признан иностранным агентом на территории России.