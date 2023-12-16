16 декабря 2023, 02:33
Сбежавший из России Панин попросил у поклонников денег на дорогую жизнь в США
mk.ru: актер Панин попросил денег, потому что в США все дорого
Актер Алексей Панин*, сбежавший из России после начала СВО сперва в Испанию, а потом в США, признался, что за границей жить дорого и попросил у поклонников финансовой помощи. Об этом написало издание mk.ru.
После переезда в США фанаты спрашивали Панина*, на что он планирует жить. На что получили ответ, что актер собирается заниматься «любимым делом».
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Панин в видеообращении к поклонникам расписал, какие грандиозные проекты планирует осуществить совместно с режиссером Александром Атанесяном. В конце сообщения артист признал, что жить в США очень дорого и попросил у поклонников финансовой поддержки.
«В Америке все дорого, поэтому если у кого есть желание помочь, вам по карману это особо не ударит», — заявил Панин*.
Ранее Панину* предрекли «ужасное будущее». Журналист Отар Кушанашвили выразил уверенность, что артист является алкоголиком и именно эта зависимость негативно отразилась на его жизни.
* Алексей Панин признан иностранным агентом на территории России.
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