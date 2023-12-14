Знаменитости 14 декабря 2023, 02:19 Сбежавшие из России Галкин и Вайкуле развлекли миллионера из Латвии Покинувшие Россию Галкин и Вайкуле выступили на юбилее миллионера в Латвии РИА «Новости»

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Певица Лайма Вайкуле и юморист Максим Галкин*, которые покинули Россию после начала спецоперации, выступили в Латвии на юбилее миллионера Юлия Круминьша. Об этом сообщили в Telegram-канале Diana Spletni Live.

День рождения олигарха стал катастрофическим для Галкина*, который во время праздника попытался исполнить песню «Листья желтые» на латышском языке. Несмотря на то, что юмористу подпевала Вайкуле, нормально выступить у него не вышло. Артист фальшивил и не попадал в ноты.

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Лайма Вайкуле решила облегчить Галкину* задачу и начала петь на русском языке. Однако это не помогло. В итоге латвийская певица попросила комика остановиться и продолжила исполнение композиции самостоятельно.

Ранее шоумен Галкин* спел «Группу крови» и «Белые розы» в качестве пародии на певцов Виктора Цоя и Юрия Шатунова. За это его жестко осудил народный артист России Юрий Назаров.

*Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.