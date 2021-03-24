Сбежавшая из дома певца Ромы Жукова кенгуру нашлась во Внукове

Кенгуру, которая в пятницу сбежала из дома певца Ромы Жукова в Давыдкове, нашлась во Внукове. Об этом «360» рассказал друг артиста, администратор Воронежского цирка Павел, который является хозяином животного.

Кенгуру обнаружил житель Внукова. Он заметил животное, когда выгуливал собаку.

«Как он нашел, не знаю. Поймал… У нас же ручная была», — пояснил Павел.

Маша — так зовут кенгуру — три дня жила у него дома.

«И он думал, что с ней делать, отдавать, не отдавать. А потом, может, совесть заела, или денег захотел. И он отдал ее», — рассказал хозяин животного.

Друг певца сообщил, что человека, который нашел кенгуру и решил вернуть его хозяевам, отблагодарили. За возвращение животного обещали заплатить 200 тысяч рублей.

Павел 19 марта в беседе с «360» рассказал, что цирковая кенгуру бегала по загородному дому Жукова, а затем резко рванула и убежала. Он приехал вместе с животным в гости к певцу, с которым они являются хорошими друзьями. Обычно Павел перевозил кенгуру на машине, так вышло и в тот раз.