Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков обвинил Сбербанк в том, что компания ворует его идеи. Он уверен, что конкуренты каждый раз копирует все его изобретения.

Своими наблюдениями банкир поделился с подписчиками Instagram-аккаунта в пятницу, 22 ноября.

«Лидер должен придумывать и изобретать, а фолловер — копировать, у меня такое мнение… Это как,Apple-Samsung… Получается мы лидеры?» — написал Тиньков.

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Он отметил, что в последнее время «Сбербанк» потерял все лидерские качества и больше не занимает на рынке первую позицию. И вместо того, чтобы придумывать свои идеи, Сбербанк, по словам Тинькова, просто ворует их у его банка.

Он вспомнил, что в мобильном приложении Сбербанка некоторое время назад появились так называемые открытки — анимированная картинка со звуком, которую клиент банка может отправить другому пользователю вместе с пожеланием и денежным переводом. Тиньков отметил, что это нововведение появилось у конкурентов через два месяца после того, как с его банке появились Stories.

Другой претензией банкира стало то, что Сбербанк начал доставлять клиенту карту в день заказа. Он заявил, что и это придумал «Тинькофф Банк», а конкуренты всего лишь увели идею. По словам автора поста, они даже сделали свое приложение похожим на его.

Но сильнее всего банкира возмутило то, что Сбербанк «украл» у него идею кожаных кардхолдеров, которые клиенты получают в подарок при заказе карты. Он рассказал, что у «Тинькофф Банке» такая традиция существует давно, в то время как Сбербанк решил внедрить ее только сейчас.

Олег Тиньков отметил, что ему на месте Сбербанка было бы стыдно так поступать. Особенно — переманивать тройными зарплатами его сотрудников.

«Мы конечно и это переживем, потому настоящие лидеры и инноваторы — это мы», — подчеркнул автор поста.

Банкир также отметил, что не имеет никаких претензий к главе Сбербанка Герману Грефу. Тиньков уверен, что он, скорее всего, не знает обо всей этой ситуации, и сам стал жертвой собственных недобросовестных менеджеров.