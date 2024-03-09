Знаменитости 09 марта 2024, 15:58 Савичеву обрадовала потеря паспорта перед поездкой на «Золотой граммофон» Певица Юлия Савичева потеряла паспорт перед поездкой в Санкт-Петербург Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Певица Юлия Савичева потеряла паспорт. Однако артистку это не огорчило, а, напротив, обрадовало, заявила она в личном YouTube-блоге.

«Честно вам сказать? Я рада, потому что вы не видели мой реальный паспорт, как он выглядел на данный момент. Можно сказать, он был разорван окончательно», — поделилась она.

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Певица пояснила, что документ повредили собаки, а также он попадал под воду.

Савичева добавила, что обнаружила потерю паспорта перед поездкой в Петербург, где она выступила на премии «Золотой граммофон».

Артистка начала восстанавливать документ, а пока его делают, она будет пользоваться временным удостоверением.

До этого во время «Золотого граммофона» певец Николай Басков обиделся на Александра Ревву. Это случилось из-за того, что комика назвали самым сексуальным артистом.