Савичева собралась выселить мужа из-за паука, с которым он подружился

Юлия Савичева призналась в соцсети Instagram, что страдает инсектофобией — боязнью пауков и других членистоногих.

«Так сложилось, что я жутко не переношу все, что касается тараканов, пауков (больших) и всяких многоножек-сколопендр. При виде этих, так сказать, существ, я впадаю в шок с непреодолимым желанием дезинфицировать все и всех в радиусе километра», — объяснила артистка.

Однажды супруг рассказал ей, что в уборной завелся паук, которого он назвал Игорем. Обычно он дает имена лишь крупным животным, поэтому Юлия призналась, что эта новость ее напугала. Она попросила супруга решить вопрос с пауком, чтобы он не попадался ей на глаза. Однако муж все равно продолжает свои насмешки.

«До сих пор я не знаю, правду он тогда сказал или, как всегда, включил тролля, но на вопрос о пауке он улыбается и отвечает: „Пауки в доме — хорошая примета!“ Да, хорошая… Если увижу этого паука, этого Игоря, выселю их обоих», — шутя заявила Савичева.

В заключение певица попросила поклонников рассказать в комментариях о своих фобиях.