Певица Юлия Савичева решила получить гражданство Португалии. Об этом сообщило издание «7Дней.ру».

По данным сайта «Утро.ру», певица решила сделать это из-за дочери. Девочка живет в Португалиями с родителями мужа певицы. Перед карантином Савичева регулярно с ней виделась. После закрытия границ с этим возникли проблемы. Теперь певица хочет получить гражданство Португалии, чтобы летать к дочке, независимо от ситуации в мире.

«Не хочу зависеть от любых обстоятельств и иметь возможность в любой момент попасть в страну. Сначала сделаем вид на жительство, потом гражданство», — рассказала Савичева.

Ранее бывшая участница женской поп-группы «Ранетки» Лена Третьякова рассказала о травмирующем первом сексе. По ее словам, все произошло «с человеком из руководящего состава под эмоциональным давлением и очень сильным алкогольным опьянением». Комментарий был посвящен книге о закулисной жизни «Ранеток», которую пишет другая участница коллектива, Женя Огурцова. Мемуары, по словам Лены, расскажут про жизнь, которая кажется мечтой, но в действительности является «психологическим адом».