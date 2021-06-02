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    02 июня 2021, 13:28

    Савичева решила получить гражданство Португалии

    Дарья Морозова

    Певица Юлия Савичева решила получить гражданство Португалии. Об этом сообщило издание «7Дней.ру».

    Савичева решила получить гражданство Португалии

    По данным сайта «Утро.ру», певица решила сделать это из-за дочери. Девочка живет в Португалиями с родителями мужа певицы. Перед карантином Савичева регулярно с ней виделась. После закрытия границ с этим возникли проблемы. Теперь певица хочет получить гражданство Португалии, чтобы летать к дочке, независимо от ситуации в мире.

    «Не хочу зависеть от любых обстоятельств и иметь возможность в любой момент попасть в страну. Сначала сделаем вид на жительство, потом гражданство», — рассказала Савичева.

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