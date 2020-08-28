Савичева рассказала, что в юности боролась с анорексией

В детстве будущая артистка комплексовала по поводу внешности. Однажды кто-то по-доброму сказал, что у нее пухлые щеки. После этого Савичева начала усиленно худеть, хотя лишнего веса у нее не было.

Девушка ела только йогурты и чипсы, поэтому вскоре заболела анорексией. У юной Савичевой были видны кости. По ее признанию, будучи школьницей, она «выглядела как скелет, обтянутый кожей».

Тем не менее девушка и дальше отказывалась от еды. Родители вызвали медиков, когда у Савичевой понизилось давление и закружилась голова. Но и врачи не смогли объяснить всю опасность ситуации. Тогда будущая звезда весила 38 килограммов.

Когда певица попала на «Фабрику звезд», она получила замечание от Фадеева. Продюсер поставил ей условие: диета или выступления. Савичева испугалась, поэтому присоединилась к рациону питания всех артистов проекта. Позже за объемом ее блюд начал следить муж Александр Аршинов, отметил сайт «Дни.ру».