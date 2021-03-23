Савичева рассказала, что для нее означает сексуальность

Певица Юлия Савичева рассказала в своем Instagram, что вкладывает в понятие «сексуальность». Об этом сообщило ИА Nation News.

Она пояснила, что для нее это в первую очередь проявляется в харизме и энергетике, а не просто в обнажении.

«Вся суть привлекательности и сексуальности заключается во внутреннем состоянии, в подаче, во взгляде. Вспомните Мэрилин Монро, Монику Беллуччи, Киану Ривза», — написала певица.

Также Савичева считает, что «тонко настроенные люди никогда не позволят себе проявлять ее вульгарно».

В комментариях подписчики поддержали певицу и согласились с ней.

Ранее блогер Дава (Давид Манукян), который в недавнем времени расстался с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, случайно показал на видео спящую в его постели девушку.

Дава опубликовал на своей странице в Instagram ролик, в котором обратился к своим подписчикам с просьбой поддержать его видео с концерта.

Внимательные поклонники блогера заметили, что в отражении в зеркале видно, как в кровати Давы спит брюнетка. Пользователи сразу стали гадать, кем может быть загадочная девушка. Многие предположили, что брюнетка в кровати Манукяна это его помощница по имени Аня.