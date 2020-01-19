    19 января 2020, 04:09

    Савичева подхватила стремительно мутирующий вирус

    Светлана Степанова

    Певица Юлия Савичева подхватила вирус и рассказала об этом своим подписчикам в Instagram. Она упомянула, что лекарства перестают действовать, так как вирус быстро мутирует.
    Савичева подхватила стремительно мутирующий вирус

    Бывшая участница «Фабрики звезд» Юлия Савичева сообщила, что уже несколько дней вынуждена соблюдать постельный режим из-за «высоченной температуры». Медики предупредили ее, что это не обычная простуда, а вирус.

    «Просто так уже не отделаться, как раньше, двумя днями с температурой, вирус мутирует, лекарства перестают действовать. Приходится искать более жесткие методы лечения. Ну, а если болезнь запущена, появляются осложнения на легкие», — процитировала певица своего врача.

    Болезнь проявилась сразу после возвращения из отпуска. Исполнительница отметила, что вирус она подхватила уже в Москве. По словам Савичевой, у нее очень напряженный график на ближайшие несколько дней. Чтобы никого не подводить, она усиленно лечится.

    Артистка напомнила подписчикам, что нужно беречь себя, заниматься профилактикой простуд, а если вдруг случилось заболеть, нужно сразу обращаться к врачу.