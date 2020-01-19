Савичева подхватила стремительно мутирующий вирус

Певица Юлия Савичева подхватила вирус и рассказала об этом своим подписчикам в Instagram. Она упомянула, что лекарства перестают действовать, так как вирус быстро мутирует.

Бывшая участница «Фабрики звезд» Юлия Савичева сообщила, что уже несколько дней вынуждена соблюдать постельный режим из-за «высоченной температуры». Медики предупредили ее, что это не обычная простуда, а вирус.

«Просто так уже не отделаться, как раньше, двумя днями с температурой, вирус мутирует, лекарства перестают действовать. Приходится искать более жесткие методы лечения. Ну, а если болезнь запущена, появляются осложнения на легкие», — процитировала певица своего врача.

Болезнь проявилась сразу после возвращения из отпуска. Исполнительница отметила, что вирус она подхватила уже в Москве. По словам Савичевой, у нее очень напряженный график на ближайшие несколько дней. Чтобы никого не подводить, она усиленно лечится.

Артистка напомнила подписчикам, что нужно беречь себя, заниматься профилактикой простуд, а если вдруг случилось заболеть, нужно сразу обращаться к врачу.