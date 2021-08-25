Савичева назвала неудачной карьеру Серябкиной

Певица Юлия Савичева назвала неудачной карьеру экс-солистки группы Serebro Ольги Серябкиной. Об этом написало РИА ФАН.

По мнению Савичевой, карьера Серябкиной пошла под откос после того, как она покинула лейбл Максима Фадеева, чтобы уйти в «свободное плавание». Савичева отметила, что пока Серябкина работала с Фадеевым, это было «круто, громко и провокационно», но решение начать сольную карьеру, по ее мнению, было ошибкой.

«То, что сейчас я ее не вижу и не слышу — это факт», — сказала выпускница второй «Фабрики звезд» в YоuTube-шоу «Детали».

Серябкина перестала петь в группе Serebro в 2019 году, а вскоре покинула и лейбл продюсера Максима Фадеева MALFA. Ольга попыталась строить сольную карьеру, выступая под псевдонимом Molly, и записала несколько песен. Однако через некоторое время действительно стала реже появляться в медиапространстве.

Сама Савичева раньше тоже являлась протеже Максима Фадеева. О том, что Савичева и Серябкина не ладят между собой, ходили слухи еще несколько лет назад.