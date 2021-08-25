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    25 августа 2021, 16:48

    Савичева назвала неудачной карьеру Серябкиной

    Полина Гребенщикова

    Певица Юлия Савичева назвала неудачной карьеру экс-солистки группы Serebro Ольги Серябкиной. Об этом написало РИА ФАН.

    Савичева назвала неудачной карьеру Серябкиной

    По мнению Савичевой, карьера Серябкиной пошла под откос после того, как она покинула лейбл Максима Фадеева, чтобы уйти в «свободное плавание». Савичева отметила, что пока Серябкина работала с Фадеевым, это было «круто, громко и провокационно», но решение начать сольную карьеру, по ее мнению, было ошибкой.

    «То, что сейчас я ее не вижу и не слышу — это факт», — сказала выпускница второй «Фабрики звезд» в YоuTube-шоу «Детали».

    Серябкина перестала петь в группе Serebro в 2019 году, а вскоре покинула и лейбл продюсера Максима Фадеева MALFA. Ольга попыталась строить сольную карьеру, выступая под псевдонимом Molly, и записала несколько песен. Однако через некоторое время действительно стала реже появляться в медиапространстве.

    Сама Савичева раньше тоже являлась протеже Максима Фадеева. О том, что Савичева и Серябкина не ладят между собой, ходили слухи еще несколько лет назад.