29 декабря 2023, 01:34
Саундтреки, книги и фильмы. Иллюзионист Сафронов раскрыл главные источники вдохновения
Иллюзионист Сафронов рассказал, что черпает вдохновение из фильмов и музыки
Шоу российских иллюзионистов братьев Сафроновых на сегодняшний день не имеет аналогов в мире. На новые идеи артистов вдохновляют книги, саундтреки и фильмы, рассказал Сергей Сафронов в разговоре с ведущей «360» Марусей Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей».
«Все трюки, с которыми мы работаем в нашем шоу, мы придумали и изобрели здесь, в России», — отметил иллюзионист.
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Артист рассказал, что часто придумывает новые номера после просмотра хорошего кино. Сафронов привел в пример «Матрицу», насыщенную иллюзиями и фокусами — бери и повторяй все это на сцене. Также можно послушать вдохновляющую музыку, добавил иллюзионист.
«Я обожаю слушать саундтреки, которые лично меня погружают в мой какой-то мир, и я начинаю придумывать какие-то невероятные трюки», — поделился Сафронов.
С новыми идеями артист делится со своими братьями. Те придумывают, как трюки можно воплотить на сцене. Также вдохновение можно черпать из книг, отметил артист.
«Все равно, везде так или иначе — это какое-то заимствование», — заключил он.
Сафронов рассказал, что иллюзии можно запатентовать, но он и его братья предпочитают этого не делать. В противном случае можно «засветить» свои уникальные секреты, объяснил артист.
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