Сатирик Мишин назвал смерть Жванецкого личной потерей

Писатель-сатирик, юморист и сценарист Михаил Мишин рассказал «360», как воспринял смерть Михаила Жванецкого. Сегодня сатирик скончался в возрасте 86 лет.

«Я потрясен! Для меня это личная большая потеря. Все остальное — потом…», — сообщил он.

Многие знаменитости шокированы новостью о кончине артиста. Худрук киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский назвал Михаила Жванецкого не просто сатириком, а великим русским писателем и «королем юмора», равных которому нет. Он отметил, что за такой огромный период времени создал столько тонкого, настоящего юмора.

Телеведущая Регина Дубовицкая назвала смерть сатирика тяжелой утратой.

«Что говорить — эпоха ушла. Это надо просто пережить», — сказала она.

Писатель Владимир Познер сообщил «360», что Жванецкий болел. А по словам Семена Альтова, в последние месяцы сатирик чувствовал себя уже очень плохо, но тем не менее он никогда не забывал о зрителе. Альтов добавил, что смерть Жванецкого — это потеря не только для страны, но и для всего мира.

Информацию о смерти сатирика подтвердил его директор. Однако он не стал раскрывать причины.