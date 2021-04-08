Сатирик Лион Измайлов вспомнил, как прославилась Елена Степаненко

Писатель и сатирик Лион Измайлов вспомнил, как прославилась ныне заслуженная артистка России Елена Степаненко, сообщило ИА Nation News.

Он отметил, что у Степаненко не сразу все было гладко. Именно в период становления юмористки друзья сблизились.

«Михаил Задорнов подал идею, а я написал монолог „Письмо Биллу Клинтону“. Она пробовала выступить в зале, где были пенсионеры и ветераны, они ничего не поняли. Затем у солдат в области, те тоже ничего не поняли», — отметил Измайлов.

Спустя некоторое время женщина исполнила этот номер на юбилее Лиона. В зале после каждого отрывка монолога звучали смех и аплодисменты. Помимо Степаненко, в этом концерте участвовали Петросян, Задорнов и Новикова. Как считает сатирик, Елена Григорьевна выступила лучше всех.