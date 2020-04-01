Сатирик Альтов уверен, что юмор помогает в борьбе с коронавирусом

По его словам, «паника и страх способствуют проникновению вируса в организм», «юмор гасит панику, так что он вполне уместен в сегодняшней ситуации».

«Так что сейчас пусть люди шутят — это на время отключает их от мрачных мыслей. Потому я за то, чтобы любой юмор сегодня использовался — черный, серый, коричневый. Это дело вкуса», — заключил Альтов.