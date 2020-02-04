Сати Казанова рассказала о своей «стыдной» болезни

По данным ИА Nation News, бывшая участница группы «Фабрика» очень стеснялась того, что болеет псориазом.

«Сейчас я уже принимаю эту данность. Научилась с ним жить и взаимодействовать. И давно уже не парюсь на этот счет», — рассказала Сати.

Также в детстве певица стыдилась того, что живет в селе. Она призналась, что сейчас с удовольствием бы вернулась туда хотя бы на пару недель.