04 февраля 2020, 13:02
Сати Казанова рассказала о своей «стыдной» болезни
Сати Казанова дала откровенное интервью, в котором рассказала о вещах, за которые когда-либо испытывала стыд. Об этом сообщило издание «7 дней».
По данным ИА Nation News, бывшая участница группы «Фабрика» очень стеснялась того, что болеет псориазом.
«Сейчас я уже принимаю эту данность. Научилась с ним жить и взаимодействовать. И давно уже не парюсь на этот счет», — рассказала Сати.
Также в детстве певица стыдилась того, что живет в селе. Она призналась, что сейчас с удовольствием бы вернулась туда хотя бы на пару недель.