Сати Казанова рассказала о проекте Sati Ethnica и жизни на две страны

Российская певица и бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова рассказала «ФедералПресс» о проекте Sati Ethnica, который пройдет 27 августа в музей-усадьбе «Архангельское», а также о том, в какой стране она сейчас бывает чаще.

По словам артистки, Sati Ethnica на данный момент выражает все то, чем она живет.

«Идея проекта кристаллизовалась постепенно. Этому способствовали не один, и даже не два года внутренних событий, процессов, изменений. Они касались поисков смысла жизни, поисков предназначения. И как следствие, естественным образом вставал вопрос „В чем суть моего творчества?“ Потому что творчество абсолютно отражает самого человека, его взгляды и его смысл жизни. Sati Ethnica на данный момент выражает все то, чем я сейчас живу. Важным будет сказать, что мои духовные поиски, встреча с Наставником и изучение различных техник йоги очень повлияли на проект. Это все заняло порядка шести-семи лет, прежде чем случился сам проект», — отметила Казанова.

Артистка добавила, что решилась уйти от лучших продюсеров и лучшего музыкального жанра, поскольку не находила себя в нем. Новый проект далеко не увеселительный, он пробуждает что-то древнее, глубинное, что человек знал, к чему имел доступ, но забыл.

Сейчас Казанова живет на две страны, в России и Италии, однако из-за проблем с перемещением все больше времени проводит в Европе.

«Я живу сейчас на две и более стран, поскольку я замужем за итальянцем. Особенно последние полгода перемещаться между Европой и Россией становится все сложнее и сложнее. И я провожу все больше времени в Европе, рядом с моей итальянской семьей и мужем», — резюмировала артистка.