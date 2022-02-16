Сати Казанова рассказала о переезде в Италию

Российская певица Сати Казанова рассказала о планах покинуть Россию. По ее словам, она давно намеревалась переехать на родину мужа, однако не могла этого сделать спонтанно из-за работы в России. Об этом написал сайт WMJ.

До этого времени супруги проживали в Москве. Артистка призналась, что постепенно планирует закончить дела и переехать с мужем в Италию, где они уже успели приобрести дом, сообщила «Газета.ru».

Казанова отметила, что большую часть жизни она намеревается провести в Европе. Несмотря на разность менталитетов, артистка не чувствует в своей семье недопонимания. По ее словам, ее муж очень терпеливый и спокойный.

В 2019 года Казанова также заявляла о намерении сменить место жительства. Тогда она говорила, что ей «хочется не просто жить, а смаковать», и для этих целей Италия подходит лучше всего.

Напомним, что в 2017 году экс-солистка группы «Фабрика» вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо.