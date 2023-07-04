Знаменитости 04 июля 2023, 16:50 Сати Казанова рассказала, как в детстве росла в селе и доила коров

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Бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова в детстве была далека от роскоши и богатства, потому что росла в обычном селе в Кабардино-Балкарии. Об этом певица рассказала сайту «Страсти».

В детстве Сати Казанова была обычной сельской девочкой, в обязанности которой входило готовить ужин на всю семью, помогать по хозяйству и ухаживать за скотом. Любимым развлечением детворы было скатиться колбаской с самого высокого холма, предварительно завернувшись в украденное из дома одеяло. Такая броня оберегала их от травм, но не от наказаний родителей за испорченные спальные принадлежности.

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Лакомства в дестве Сати Казановой были соответствующие.

«Помню, как мы ели недозрелые яблоки. Они были зеленючие, кислючие! Но мы их срывали и обильно макали в сахар! Казалось, что ничего на свете нет вкуснее», — поделилась воспоминаниями певица.

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